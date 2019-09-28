談反送中 柯：中國何必在香港問題上讓歐美來抵制

2019-09-28 10:19

〔記者陳璟民／台北報導〕民間團體發起「929撐港反極權」台港大遊行明天登場，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今早被問到會怎樣表達其意見時說，一旦香港失控，搞到變成「六四」（1989年6月4日天安門事件）的局面，整個中國經濟會倒退20年，歐美國家找不到機會修理、對抗中國，要找個正當的名目來對抗，中國何必在香港問題上讓歐美來抵制中國。

柯文哲表示，香港是台灣的鄰居，因為地理上接近，發生在香港的事情都會影響到台灣，何況香港是亞洲金融中心，若持續紛擾，對本身社會穩定與經濟發展一定會造成影響，間接會影響台灣。

柯還說，台灣是華人世界最先進的地區，總是有些經驗可以給北京政府參考，就是台灣怎麼走過30年的民主歷程，他不認為經濟發展跟政制發展可以長期維持那麼大的落差，人民一旦口袋有錢，就會想東想西，特別是香港在英國式的自由制度下生存了100年，北京政府處理香港問題一定要發揮智慧，不要簡化說是CIA、台獨跟港獨合流，這就沒有真正面對問題。

媒體詢問柯會表態支持遊行？希望民眾黨人士去參加遊行？對此，柯說，在台灣有表達也有不表達的自由，他對遊行採樂觀其成、順其自然的態度，總之「鑰匙在北京政府」，我們外面的人最多是關心，真正能解決香港問題的還是北京政府。

針對中國外交部長王毅昨在紐約接受「世界日報」記者提問，關於中國連續奪走台灣兩個邦交國，這是傷台灣人的心，且在幫蔡英文總統選舉，王毅不悅地兩度回應「這什麼邏輯」，柯被問及看法時表示，斷交對台灣已經沒有實質影響，在心理上也沒有影響，最多只是情緒不爽。

柯文哲引用已故中共領導人鄧小平的話「不管黑貓白貓，會抓老鼠就是好貓」說，從1996年到現在，每次大陸方面對台灣有什麼動作，都是反效果，王毅不高興，回去還是要想一下，「你要看最後結果啊。」

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