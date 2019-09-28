韓國瑜民調跌近25％死線 傳國民黨救命仙丹是「他」

2019-09-28 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕旺旺中時27日公布總統大選最新民調，國民黨候選人韓國瑜民調跌至25.4%，對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓在政論節目分析，朱立倫是國民黨的救命仙丹；否則一旦民調低於25%，就會因地方組織票不動，而跌至15%，可謂「生死之戰」。

據政論節目《關鍵時刻》 ，27日以韓國瑜民調目前落在25.4%為探討主題，指出若韓國瑜的民調低於25%，就會持續崩盤，馬上崩到15%。李正皓指出，可怕的不是民進黨的勢力在集結，而是國民黨內反韓的勢力也在集結，唯一沒有集結的是韓國瑜的勢力。

他首先提到，朱立倫說「國民黨若要勝選一定要擴大支持度，爭取最多的朋友」這段話，代表朱立倫跟郭台銘釋岀最大善意，李正皓認為，朱立倫和郭台銘勢力是在合流的，因為他們間有共同恐懼，是對韓國瑜治理下的國家和國民黨不放心。

李正皓強調，韓國瑜現在25%的民調是關鍵時刻，如果今天朱立倫不支持，沒有這個救命仙丹的話，這個25%馬上會崩盤，馬上崩到15%；依過往經驗，只要一旦民調掉到25%，地方的組織票就再也不會動了。

他分析，因為動組織要錢，若一個候選人民調低於25%，每下一塊錢，都叫浪費。李正皓說，25%到15%這中間10趴的落差就是所謂的組織票，「如果朱立倫真的成功集結所有反韓勢力的話，抱歉韓國瑜他一定判死刑」。

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