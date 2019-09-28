黃光芹驚爆張善政討500萬 還向郭董表態「沒有要挺韓國瑜」

2019-09-28 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹爆料表示，韓國瑜的國政顧問團總召張善政，向鴻海創辦人郭台銘「要了500萬」，還三不五時就打電話告訴郭台銘幕僚「我沒有要去挺韓國瑜」。黃光芹說，張跑去當韓國瑜的國政顧問團總召後，最後只留下一句話，「因為郭台銘沒有找他」。

資深媒體人黃光芹日前爆料張善政拿了郭台銘500萬元，不過，張善政反駁黃光芹「所言非事實」。對此，黃光芹則怒反嗆「比起你，我還比較欣賞韓國瑜！」黃光芹還說，張善政常標榜無黨無派，根本是個假象，先前張敲鑼打鼓說要選總統，也是別有用心。

黃光芹27日在政論節目「鄭知道了」更加碼爆料表示，張善政三不五時打電話給郭台銘的幕僚，交心表態說「我沒有要去挺韓國瑜」，而這種電話還不只一通。之後跑去做韓國瑜國政顧問團總召以後，僅留下一句話，「因為郭台銘沒有找他」，而這都是在郭台銘棄選之前的事情。對此，主持人鄭弘儀也大喊奇怪，「去跟郭台銘拿500萬，選舉的時候去挺韓國瑜，這不是很奇怪嗎」？

對於張善政只留下一句「因為郭台銘沒有找他」，黃光芹嗆「找你幹什麼，500萬已經給你了，你的意思是說郭台銘沒找你做副手囉？沒有用你囉？所以你就這樣跑了嗎？我覺得這個理由都說不通」。黃光芹說，張善政的記者會或對外說明，從不承認有拿錢，最後不得不承認了，又說錢不是那個數字。「那是哪個數字？你沒有自清啊！」

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