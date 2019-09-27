台大醫院遭駭？總統府澄清元首病歷有完善防護

2019-09-27 20:03

〔記者李欣芳／台北報導〕中國時報今天透過電子報報導，台大醫院連續發生兩次醫護人員擅自進入電腦系統查詢藝人病患個資而遭懲處罰錢的事件。今天情治單位又傳出，台大醫院電腦系統日前遭到中國駭客攻破，進入系統內「逛了一圈」，由於內有不少國家元首及高階官員、VIP病患病歷資料，引起國安單位高度關切，擔心歷任元首、政府官員的病歷資料可能因此外流，總統府今晚則提出澄清。

總統府表示，針對中國時報稍早一則題為「台大醫遭陸駭 國安憂元首病歷資料外洩」報導，實際上總統的醫療資訊，是由總統醫療團隊獨立規劃管理，有完善資安防護，也與報導所稱台大系統無關。

根據報導指出，事件發生後相關單位立即封鎖消息，台大醫院也立刻循通報系統通報行政院資安處，資安專家緊急派員檢測，同時追查惡意網路攻擊來源，最後確認是來自中國駭客攻擊，因狀況特殊，行政院特別列為三級資安事件，立即派遣人員前往進行資安檢測改善。

報導表示，由於台大醫院存放病患資料的系統也遭駭，中國駭客還透過國外進網站當跳板，進入系統內逛了一圈，造成國安單位相當緊張，擔心歷任元首、政府官員的病歷資料可能因此外流，後果恐不堪設想，但資料是否外流或破壞，相關單位都不願說明。

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