台中公民團體站出來 號召聲援香港反送中

2019-09-27 16:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕中部公民團體聲援香港返送中，28日下午4點將在台中市市民廣場透過牽手與歌唱，牽手撐香港，台中市議員黃守達也在臉書直讚這是台中公民社會所展現的強大力量，邀請各位抗中保台的朋友走出來，一起拚一起贏！

香港反送中運動，全球大串聯，台灣「929撐港反極權」遊行活動將在台北市登場；中部民團全面罷免 Total Recall、好民文化行動、TCS台灣公民幹細胞Taiwan Citizen Stemcell、彰化縣磺溪文化永續協會則共同發起9月28日牽手撐香港。

民團表示，香港人的堅定感動了全世界，9月28日將透過牽手與歌唱，把台灣人的支持傳送到香港人的心中，透過這樣的連結與凝聚，把香港人的堅定帶回台灣，成為一起對抗極權的勇氣！

黃守達說，面對香港愈來愈嚴峻的處境，台中人還能做些什麼？除努力守下2020總統立委團結勝選，阻擋中國代理人復辟，阻擋一國兩制外，也邀請所有抗中保台的朋友，把握28、29日表態發聲的機會，一起撐香港！一起拚一起贏！

黃守達表示，從819連儂牆，到829物資勸募，以至於928牽手歌唱。每次由下而上的集結，都是在重繫台中與香港的羈絆。他之前把服務處借給日知學社，作爲物資勸募的中部據點，很快的就有一批一批的物資進來，現在滿滿兩大箱的防護裝備已送達香港，這就是台中公民社會所展現的強大力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法