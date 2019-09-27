929台港大遊行 賴中強：國、親、無盟未連署聲援

2019-09-27 12:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕公民團體9月29日發起「撐港反極權」台港大遊行，發起團體今天在立法院舉辦記者會。台灣公民陣線執行委員賴中強表示，此次活動獲得10個政黨連署支持，不過，有3個政黨並沒有連署，包括國民黨、親民黨與無黨籍團結聯盟，這3政黨居然沒有站在民主、自由與人權的普世價值，令人遺憾。

賴中強表示，站出來的10個政黨，都願意支持香港人民抗爭的5大訴求，同時捍衛台灣主權、堅持台灣的自主性，也拒絕一中和平協議。這些政黨才是在民主選舉中，真正通過門檻，可以被人民選擇的政黨。

賴中強說，在國會有3個政黨，並沒有連署聲援香港，包括國民黨、親民黨與無黨籍團結聯盟，發起單位也傳真給他們，同時寄出掛號信邀請，但都沒有回應。這些政黨至今也不敢公開反對拒絕一中和平協議，甚至國民黨總統候選人就是明白要簽署一中和平協議。

社民黨前召集人范雲表示，港人22年前，相信「中英聯合聲明」，保證50年不變。「中英聯合聲明」是在聯合國有合法公開登記的國際條約，但中國卻認為「作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義」，在聯合國登記的條約，中國獨裁者都可以不買帳，國民黨總統候選人提出的一中和平協議，可以相信嗎？

台聯文宣部主任潘厚勳表示，最近在大學校園，港生在校園內設置連儂牆，卻遭中生破壞、毆打、怒罵，政府應該要對在台作亂、搗亂滋事的中生，依法制裁。而屏東枋寮鄉顧問李孟居被中國關押，至今下落不明，更早之前還有李明哲事件，如果縱容這些中生對港生、台生施暴、危害言論自由與人權，「請問李孟居、李明哲算什麼？」

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