不是在演政治大戲！郭柯幕僚還原郭台銘退選關鍵8日

2019-09-27 15:22

〔記者陳柔蓁／台北報導〕柯文哲幕僚、市府顧問蔡壁如今天與郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜連袂召開記者會，澄清媒體報導9日就知郭不選、直到16日才對外界公布，過程與柯一起去拜城隍廟、對柯媽媽送月餅是在合演「政治大戲」的說法，並還原郭台銘退選前的關鍵8日。

郭台銘考慮參選的9日～16日，被柯文哲形容是「台灣歷史上關鍵8天」，蔡壁如強調，她16日才知此事，「9日就知郭不選，是我作為幕僚個人的感受、媒體詢問下才說出的日期，被寫成這樣，我對郭董很抱歉」。

蔡沁瑜則是拿出圖卡還原郭台銘的退選過程。蔡沁瑜指出，9月10日她與蔡壁如一起前往中選會跟柯市長會面談選戰分工，包括連署點與立委佈局的規劃，「我們到中選會，問中秋有開放嗎？是否能領表登記連署，那時如果郭先生已決定不選，我們幕僚就不用做這些事了」。

11日郭台銘出發至新竹城隍廟參拜、前往柯媽媽家送月餅，相談甚歡，蔡沁瑜說，柯媽媽有在廟中擲筊，「得4個聖筊，前3筊問說，郭台銘選總統好嗎？得到連3聖筊，第4筊是，柯文哲幫忙好不好？也是聖筊」，若郭台銘已有不參選念頭，那時一定會跟柯媽媽說。當日稍晚，郭台銘前往立法院拜會前立院院長王金平、送月餅。

12日郭辦發佈郭台銘退黨聲明、退黨證；13日已經「無黨一身輕」的郭台銘，拍攝影片向外界傳遞中秋快樂，並說這個中秋假期都在家陪母親享天倫之樂。

15日深夜，郭台銘心中已決定退選，16日早上蔡沁瑜接受媒體聯訪，當時幕僚完全不知道郭台銘要退選，她受訪時僅說郭胸有定見，當天中午郭台銘則透過蔡壁如與柯文哲會面，當面說明不參選的決定，而郭幕僚蔡沁瑜等則是16日傍晚才知道，當日晚上郭台銘也會見了國民黨副主席郝龍斌、資深媒體人趙少康，由於消息走漏，最後決定在16日深夜發布退選聲明。17日早上與王金平會面告知不參選的決定，並在臉書上發布不參選的影片。

蔡沁瑜強調，郭台銘15日深夜才做出退選的決定，在做出決定之後才告知其他人，針對媒體稱這是一場經縝密計算的政治大戲，她說，郭台銘是政治素人，如果可以設計出這一場政治大戲，也許最後會參選，就不會是這樣的結果。

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