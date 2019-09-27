綠委掛小英合體看板 台中市她搶頭香

2019-09-27 15:11

〔記者張軒哲／台中報導〕競選連任的蔡英文總統民調攀升領先韓國瑜，成為黨內「母雞」，民進黨立委參選人翁美春在豐原掛出與蔡英文合體的聯合看板，為台中市第一面。

民進黨台中市黨部主執行長翁誌偉表示，台中市綠營立委參選人與小英總統聯合看板，除了翁美春之外，張廖萬堅也在向上路掛出看板，其他人大致都設計好了，地點也選好了。

翁美春在豐原區中山路跟豐原大道交叉路口掛起與蔡英文聯合看板，上面不只兩人合照，還有翁美春競選標語「守護台灣，建設有春！」成為民進黨台中市第一面。

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