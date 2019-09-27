「台灣派對」黨慶活動明登場 董事長樂團、大支擔任壓軸

2019-09-27 14:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕明天是民主進步黨創立33週年，民進黨規劃本週六（28日）下午2點起，於台北市北平東路封街舉辦「台灣派對」黨慶活動，舞台區將請來董事長樂團、嘻哈歌手大支、勞動服務等不同曲風類型音樂人，要與年輕朋友一起守護台灣捍衛民主。

「台灣派對」黨慶活動共分成「世代共響舞台、台灣力市集、民主現場‧地景展覽、民主伴桌‧世代共參」4大主題，主辦單位歡迎民眾可以帶著有「台灣」、「派對」、「環保」的物資，至物換星移小市集互相交換。

在「世代共響舞台」演出名單方面，下午3點開始由「勞動服務」率先開唱，接著依序為國寶級楊秀卿說唱藝術團、胖克兄弟、1976樂團、二本貓、高雄鼓道場表演。

民進黨主席卓榮泰預定晚間6點登台致詞及點燈，接著晚間6點半起，隨性樂團、董事長樂團接陸續登場，最後由知名嘻哈歌手大支擔任壓軸，預料將演唱火紅的台灣隊長與民眾熱嗨。

此外，在「民主現場‧地景展覽」區，將呈現20位資深民進黨員與20位年輕黨員的民主故事，時間從黨外運動到太陽花學運，詮釋不同世代對民主自由的生活想像，現場也將限量發放報刊。

據悉，政治活動中最具標誌性「民主戰車」當天也會開到北平東路，揭示黨慶主題「台灣派對」的主視覺意象。

活動現場也將有台灣味美食小攤，包含廣德家香蕉煎餅、禾餘麥酒、舒喜巷等，以及串珠、藺草編織、皮件手作、石頭彩繪、絹版印刷等職人手作的攤位。

在「民主伴桌‧世代共參」論壇，將由民進黨副秘書長林飛帆、立委鄭運鵬、立委參選人吳怡農、謝佩芬等人擔任伴桌佳賓，與「愛台派」交流分享民進黨及台灣未來的想法，活動歡迎有興趣民眾旁聽。

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