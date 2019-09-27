南市議長郭信良退預算 市長黃偉哲：請不要打友軍

2019-09-27 12:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議長郭信良昨主持議會程委會退回南市明（2020）年總預算案，由於郭也是南市小英後援會總會長，身兼民進黨南市競總主委的市長黄偉哲今（27）日受訪回應表示，希望郭議長高抬貴手，「不要打友軍」。

黄偉哲說，昨天聽到郭議長退回市府總預算，除了遺憾以外，還是遺憾，因為這攸關全台南市市民的福祉，舉債額度在六都中是最第二低了，與郭議長所稱高額舉債說法不符。

黃偉哲說明舉債主要目的是做建設，包括前瞻建設預算的地方配合款、警消超勤津貼、育兒津貼依法編列，再加上農路修繕台南市幅員廣，所以真的是要說一聲：「冤枉啊！大人！請議長明察秋毫，事實上，市政府並沒有浪費納稅人的錢」，如果預算退回的話，明年度施政包括長照丶育兒津貼，將受影響，請郭議長以市民福祉為念。

黃偉哲說，議長退回預算是於法無據，預算法相關法律是議會要受理預算編審提送大會討論，現要等議會公文何謂退回？而且從昨日整段程委會錄影過程，事實上議長沒有讓其他議員發表的機會，尤其是沒有讓議會最大黨民進黨議員發言的機會。

由於郭信良是南市小英後援會總會長，黃偉哲是南市競總主委，媒體詢問在年底選舉過程中，「會長打主委」、「府會過招」是否造成不合諧？黃偉哲回應表示，所以要請郭會長把心力放在打選戰，不要去打友軍，變成親痛仇快！

此外，黃偉哲也秀出手機通話紀錄，證明跟郭議長有溝通聯繫，並非不尊重議會一通電話都没有，而且很多公開活動場合跟議長踫面，就會跟他千拜託萬拜託，未來也不會放棄任何機會，請郭議長支持明年預算案順利審議。

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