府會鬧翻 議長嗆：全國沒人像黃市長這麼好當

2019-09-27 12:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明年度總預算昨天在市議會程委會受阻，引起府會較勁紛爭。議長郭信良今天上午在議會受訪時火力全開，指市長黃偉哲自就任迄今從未主動打過一通電話溝通，「全國縣市長沒人像黃偉哲市長這麼好當。」

他表示，109年度市府的千億預算舉債59億，府會溝通只有靠新聞稿和網軍漫罵，哪有這樣的府會關係？「請要駡人的人要瞭解狀況再罵人，也拜託不要再張冠李戴，胡亂扣帽子了。」

他表示，他擔任了21年的議員，3屆的副議長，怎不知輕重緩急，有那麼嚴重嗎？議會只是請市府說明為何破千億，民進黨黨團就開口漫罵，請他們自問有充分盡到與其他黨派溝通的責任嗎？還是只出一張嘴。

對於，市長黃偉哲請議長郭信良高抬貴手一事，郭信良表示，「不要只聞樓梯響，不見人下來，只透過媒體溝通。」「試問全國的縣市首長有人像台南市長黃偉哲先生這麼好當的嗎？8、9個月來，通過了100多億的中央補助和墊付案，都沒有主動打過一通電話，也沒有來溝通協調，更沒有來感謝，哪有這種市長這麼好當的。」

郭信良稍早也在臉書表示，「預算沒退回，只是要求針對舉債的部份檢討，請市府網軍、新潮流黨團、新潮流黨部不要扭曲事實，國家圖書館南部分館等國家重要計畫都是由中央全額編列預算支出，而前膽建設的相關預算議會早就通過了，所以根本就是風馬牛不相干，再加上109年度的預算，議會是11月才會開始審議，有急於在這一時，好像要打死人一樣，好可怕喔？」

他說，「難道現在議會只是希望市長能將自己的施政方針與預算編列的重點先說明清楚，很困難嗎？還是此次預算的編列有什麼不可告人的地方呢？尤其市長曾經說過不債留子孫，難道您自己忘了嗎？ 」

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