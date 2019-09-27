沒人登記卻被電視台說是讓花媽早下班？康裕成：什麼白癡問題

2019-09-27 08:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會首度以抽籤方式決定那些議員可以質詢市長韓國瑜、引發非議，卻有電視節目指責民進黨高市議員康裕成、先前擔任議長時讓花媽5點多就下班？康裕成直言莫名奇妙ㄟ，沒有議員登記發言了、當然就散會了，不然要發呆等下班喔，什麼白癡問題

康裕成昨晚看到政論節目、覺得又氣又無奈，透過臉書說明許崑源議長主持第一屆議會「市長施政報告與質詢」，陳菊市長最晚被問到時間為晚上21:45，而且只有四次沒超過18:00，現在同樣是許崑源議長，韓國瑜卻可以每次都18:00下班！爽爽的！

她強調，其實重點不在幾點散會？重點在議員登記了、卻可能沒有質詢機會，沒人登記質詢當然就散會，但有人有登記，還沒問到就應該要「問到完、才散會」。

康裕成說，從來沒有議員會因要幾點散會、而被限制不能質詢，以前從來沒有 ，任何一位議長也都沒有限制，唯獨現在有。

她今晨又透過臉書指出，登記要發言的議員通通講完，雖然未到散會時間，又沒有其他議員要發言，當然就散會！不然要發呆等下班喔？跟她當議長有什麼關係？又不是我要提早散會不讓議員講話！是沒有議員要發言啊！有沒有搞錯啊！

另外，議會質詢都要登記，有的國民黨議員不來登記質詢花媽，議長只好宣布散會。是不發言的議員失職，又關議長何事？

她直言，國民黨議會放水韓國瑜準時下班，被質疑避免草包被考倒，現在轉移焦點來抹黑她！很可惡！

網友上網留言相挺，「議長辛苦了，竟也還沒休息！」、「別生氣，沈住氣！妳已經在和共產黨交手了」、「辛苦你們了！我們一起用選票告訴他們」、「辛苦議員了 這一屆的議員真難當」、「民進黨高雄市的議員缺乏戰鬥力！應強力回擊！」。

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