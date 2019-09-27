中時民調也慘輸 韓落後小英13.7％ 泛藍支持僅66.7％

2019-09-27 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調持續低迷，根據《旺旺中時》今日公布的最新民調指出，總統蔡英文的支持度達39.1%，反觀韓國瑜只有25.4%，另有19.9%則是未表態。

根據《旺旺中時》今日公布的資訊，8月6日時蔡與韓僅相差2.6個百分點，當時正逢私菸案餘波，共有33.8表示無法決定如何選擇，其中包含17.5%受訪者不投票，16.3%不表態。到本月韓的支持度雖維持在25%，但蔡英文持續增加到39.1%，顯示中間選民選擇了蔡英文。至於不投票及未表態的各為6.1%、19.9%，總計26%。

該報民調也提到，韓國瑜雖代表國民黨參選，但民調卻比國民黨支持度還低，在泛藍的支持度只獲得66.7%，反觀蔡英文則是獲得87.7%泛綠支持。至於無政黨選票方面，小英有30.3%，韓國瑜則是只有12.5%，年輕族群支持度方面韓也是大輸，且過往在中壯年族群表現好的韓，在30至39歲間部分，本次韓更以22.7%輸給蔡的46%；40至19歲則是以25%輸給蔡的35.2%。

該報民調也指出，雖然韓國瑜支持度卡關，但國民黨支持度比民進黨高，以29.5%贏過民進黨的24.6%，其他包含民眾黨9%、時力5.1%，親民黨1%，顯示民進黨支持度被泛綠小黨嚴重瓜分。

該報指出，本次民調訪問日期為9月24、25日，有效樣本為1316人（市話659、手機657），抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.7個百分點。

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