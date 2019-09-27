偷襲讓朱立倫被迫同台？ 名嘴爆韓國瑜「精心設計」內幕

2019-09-27 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前與前新北市長朱立倫同台，替台南市立委參選人洪秀柱站台造勢，順便拉攏朱立倫，以便日後有「韓朱配」的機會。有名嘴爆料，其實那天韓國瑜是先躲在車上等朱立倫上台，他才出去上台順勢與朱、洪同台。

韓國瑜近來許多民調下挫，落後總統蔡英文越來越多，希望找朱立倫搭配拉抬選情，國民黨內「韓朱配」呼聲相當高。22日國民黨舉行「洪秀柱南征造勢大會」，由朱立倫與去年代表國民黨參選台南市長的高思博合辦，朱立倫朱首場輔選活動就與2015年「換柱」主角洪秀柱合體，而韓國瑜當天也出席活動，韓、洪、朱3人首度同台。

對此，名嘴陳東豪26日三立節目《鄭知道了》中爆料，韓國瑜22日與朱立倫同台，其實別有用心，「聽說韓國瑜是先在廂型車躲在裡面等，等確定朱立倫上台以後他才出去，所以你要提早到，你要知道他（朱）幾點幾分到，你要先在車裡面等」。

陳東豪說，當天洪秀柱曾對韓國瑜說，「你在搞什麼東西」，因為前一天的活動本來是韓國瑜要和洪秀柱同框，結果韓國瑜人在屏東跑行程無法到場，害洪秀柱又要重印活動海報，結果後來朱立倫來「你才來蹭人家」，這讓陳東豪直呼，韓國瑜要像個總統啊。一旁來賓范世平就酸說，「所以我們千萬不要低估了韓國瑜那種鍥而不捨的精神」。

雖然韓國瑜找機會想促成「韓朱配」，但朱立倫24日出席活動為立委林奕華輔選時，有媒體就詢問，是否曾與韓國瑜聯繫過副手一事，朱立倫卻回應，「這是不存在的事情」。

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