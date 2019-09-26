外交部強化固邦 太平洋4友邦將增援人力

2019-09-26 20:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕國安會昨指出年底前可能再斷一到兩個邦交國。據了解，外交部除了規劃將斷交國預算投入太平洋4友邦，也將增加4使館人力，同時檢討現任大使與館員適任能力，以強化固邦力道。

我國上週連失2個太平洋友邦，國安會昨更預判，中國升高介入台灣選舉壓力，可能加大力道挖角邦交國，年底前可能再斷一到兩個邦交國。

涉外人士今指出，中國在這兩個斷交案的操作相當粗糙、反常，且造成兩斷交國民意巨大反彈，國際社會也高度關注，顯示「習近平很煎熬、急著想得分」。該人士認為，以中國內部壓力來看，中國奪我邦交，除了想為中共國慶增添光彩，「四中全會的風暴可能更大」。

在太平洋，我國尚有帛琉、諾魯、吐瓦魯和馬紹爾群島4個邦交國；其中帛琉明年將大選，吐瓦魯與諾魯都是新政府上任。對於邦誼現況，諾魯、馬紹爾與帛琉近期均表達力挺，我駐吐瓦魯大使蘇仁崇並已與新內閣團隊會面數次，正安排新總理那塔諾訪台時程；至於鄰近大選的帛琉，我國也積極接觸潛在參選人，強化彼此認識，同時帛琉民間挺台基礎亦相當雄厚。

對於如何固邦一事，涉外人士則說，外交部將增援4使館人力，強化情資掌握能力，同時檢討現任大使與館員適任能力，全力鞏固邦交。

外交部發言人歐江安則說，國安會評估的範圍是廣泛的，並無針對任何地區。歐江安說，我國珍惜與每個國家的友誼，也認真看待和每個友邦的關係，也會仔細瞭解任何可能的問題，全力維繫、鞏固和所有友邦的邦交。

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