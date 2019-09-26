國民黨副主席曾永權抵澎 宣布黨政韓辦合一選舉模式

2019-09-26 22:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨副主席兼秘書長曾永權今日抵澎，主持總統澎湖縣競選工作會報，包括縣長賴峰偉、正副議長劉陳昭玲、陳雙全及澎湖縣黨部主委呂永泰、立委候選人歐中慨等人與會，曾永權宣布國民黨總統與立委聯合競選策略。

下屆總統大選進入白熱戰，國民黨積極組織動員基層力量，希望重新奪回中央執政權，曾永權將競選主軸定在總統與立委聯合競選，並加強中央地方黨部、執政縣市及韓辦力量的橫向聯繫及衝刺力量，今日澎湖輔選之行，府會三巨頭齊聚一堂，韓辦也派員隨行抵澎加入討論行列，但全程不對外公開。

另外曾永權表示，國民黨在澎湖已完成整合，選舉布局及策略都已完成，執政縣市長為各縣市競選總部主任委員、議長為後援會會長，至於顧問團團長則由各界推舉人選，各縣市競選總部將由黨部、地方執政黨員及韓國瑜辦公室人員組成，大家團結齊心贏得總統及立委大選。

至於新北市長侯友宜，至今未表態接任新北市競選總部主任委員的議題，曾永權表示已在努力中；而原本地方盛傳因歐中慨曾燒國民黨黨證，轉入民進黨，被視為黨性不堅，可能改由黨友無黨團結聯盟主席林炳坤出馬，但林近來賣掉地方媒體，服務處又傳出易手，歐中慨又勤走基層拜票，並進駐地方黨部運籌帷幄，形成與現任民進黨籍立委楊曜兩強相爭局面。

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