陳美雅自爆遭襲胸 高閔琳：先打人還扯謊 對她胸部沒興趣

2019-09-26 20:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員陳美雅今天在藍綠衝突後，在議事廳上痛訴遭某女議員襲胸，還說可能須檢查有無瘀血。與陳美雅爆發衝突的民進黨市議員高閔琳則強調，陳美雅先打人還扯謊說被襲胸，她對陳美雅的胸部完全沒興趣！

高雄市議會今天上午市長質詢時間，綠營要遞交超大辭職書給市長韓國瑜，國民黨議員群起攔阻，雙方在議事廳爆發嚴重推擠，後來更潑咖啡、丟預算書與肢體衝突。

衝突過程中，國民黨女議員陳美雅被拍到與民進黨女議員高閔琳發生嚴重口角，陳美雅突然先出手打了高閔琳手臂一下，高閔琳不甘示弱立刻還擊，眼見兩位女議員幾乎打在一起，周遭議員趕緊將兩人拉開，也有議員隔在兩人中間，避免衝突擴大。

事後，陳美雅痛訴民進黨某女性議員對她辱罵與人身攻擊，她哽咽地說，被民進黨用多數暴力、自己不會被嚇跑；她進一步控訴對方襲胸、槌她，在議事廳內竟被這樣對待，她不會被打垮，會堅強站起來。

高閔琳事後直言，陳美雅有3個謊言，謊言一是陳美雅竟說自己先對她罵出幾近三字經的話，這點是徹底抹黑，本人完全沒有罵髒話。

謊言二，陳美雅又說因為被罵幾近髒話所以才制止，只是制止就被打，但畫面很清楚，是陳美雅先打人。

謊言三是陳美雅議員後來又改變說法，扯謊說她襲胸，但影片畫面很清楚，且她對陳美雅議員的胸部完全沒有任何興趣，扯謊也有一點邏輯性，睜眼說瞎話，就是惡質抹黑。

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