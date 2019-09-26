南市綠營批一手挺英一手反英 議長郭信良反嗆抹黑

2019-09-26 16:55

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市議會今天程序委員會，會議主席、議長郭信良以要求市府謹守財政紀律，裁示退回總預算案，重新檢視後再送審。民進黨台南市黨部今天下午發表聲明強烈譴責郭信良「一手挺英一手反英」。郭信良則質疑民進黨部抹黑、打口水戰，質疑是否另有陰謀。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，擔任蔡英文台南後援總會總會長的郭信良以「債留子孫」為由，質疑前瞻建設配合款，阻擋蔡英文總統在台南市的政績推動，「郭信良到底是挺英還是反英？」社會大眾看得非常清楚。

蔡麗青強調，郭信良除了阻擋市府前瞻建設的預算，竟然在日前的市議會黨團協商，做出「增加每位議員地方建設建議配合款1200萬、社團補助費200萬」的決議，預估增加7億餘元的預算，這才是債留子孫的舉措。

民進黨市黨部表示，郭信良議長一手挺英一手反英，編列議會自肥的工程配合款，卻阻擋台南市的前瞻建設，前後矛盾的主張，顯然是惡意的政治杯葛。

郭信良表示，他做他該做的事，一切以人民利益為考量，他並無所謂配合款等要求，對於民進黨市黨部及民進黨團這些污名化的言詞，他一笑置之。市府預算是明年度才要執行，距明年還有3個月，如果市府真有誠意，可以坐下來談，這不是為個 人而談，而是為了市民而談 ，市府應解釋為何編列，請清楚講明白，不要不做事只是大嘴巴，一概的抹黑，對事情並沒有幫助。民進黨部如此大動作，是否另有陰謀，或是另有所圖，他不予置評。

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