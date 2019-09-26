韓擬提告「石油競選廣告報導」 林濁水︰真是怪到不行

2019-09-26 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜否認「太平島挖石油」一說，引起熱議，近日則有網友PO出去年寫著「韓國瑜：開發太平島」綠營民代所張貼的反諷廣告，也被媒體加以報導；韓國瑜競選辦公室則發聲明澄清，報導嚴重扭曲韓國瑜政見，要求修正否則要提告。對此，前立委林濁水表示，韓競辦提告理由，真是怪到不行。

韓競辦昨（25日）針對媒體報導關於「韓國瑜選市長競選廣告還在！ 這「6個字」真的不是白紙黑字...」、「韓國瑜「挖石油」競選廣告還沒撤！」、網友狠酸、「抓到了！韓挖石油證據 網：藍底白字」等新聞，表達嚴正抗議；韓競辦提到，該廣告看板是去年高雄市長選舉前，由綠營議員洪平所製作的，根本不是韓國瑜競選市長團隊所製作。

韓競辦要求報導媒體，應針對此事公開道歉，並修正該篇報導，否則將委請律師蒐證並提告。

對此，林濁水在臉書表示，「媒體登出這照片，韓國瑜要告，他說，這是洪平朗的看版不是他的。怪。若看版偽造你的政見醜化你蠢，那該告，但是也要先告洪再告媒體才對。若這些政見的確蠢，洪卻沒偽造，還執意告，適格被告好像該是韓國瑜自已。」

「當時靠礦泉水滷肉飯打天下，沒錢把得意洋洋提出的挖石油看版掛出，掛出後，韓也當選了，做人的道理不是要感謝洪平朗？」林濁水認為，既然得感謝洪，媒體把洪的看版重新登出，為什麼告？真是怪到不行。

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