高市議會藍綠衝突 2女議員近身肉搏

2019-09-26 15:54

〔記者王榮祥、黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高市議會今上午質詢市長韓國瑜時爆發藍、綠肢體衝突，國民黨女議員陳美雅與民進黨女議員高閔琳更是短兵相接，先出手的陳美雅事後痛訴遭對方不斷辱罵與人身攻擊，高閔琳則痛批落跑議員為護航落跑市長與選立委、不惜出手打人、醜陋至極。

高市議會今上午市長質詢時間，因為綠營要遞超大辭職書給市長韓國瑜遭國民黨議員攔阻，雙方在議事廳爆發嚴重推擠，後來更發生潑咖啡、丟預算書、與肢體衝突。

衝突過程中，國民黨女議員陳美雅被拍到與民進黨女議員高閔琳發生嚴重口角，陳美雅突然先出手打了高閔琳一下，高閔琳不甘示弱立刻還擊，眼見兩位女議員幾乎打在一起，周遭議員趕緊將兩人拉開、也有議員隔在兩女議員中間，避免衝突擴大。

事後，陳美雅痛訴民進黨某女性議員對她辱罵與人身攻擊，她哽咽指出被民進黨用多數暴力、她不會被嚇跑，她進一步控訴對方襲胸、槌她，在議事廳內竟被這樣對待，她不會被打垮，會堅強站起來。

高閔琳則表示自己遭到曾經詐領助理費的法學博士、落跑議員陳美雅出手打人，嚴正譴責國民黨多數暴力、言語暴力與肢體暴力；她痛批落跑議員護航落跑市長，為了選立委不惜出手打人、醜陋至極。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法