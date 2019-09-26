選戰將進入百日肉搏戰 莊競程廟口開講與基層搏感情

2019-09-26 15:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕百日肉搏戰！大選將進入倒數百日，民進黨台中市第五選區（北北屯）立委參選人莊競程，展開「基層肉搏戰」，挑戰國民黨韓系資深立委沈智慧，由於起步較晚，新人對決老將，自28日起每週六、日將推出廟口見面會，希望以面對面「開講」搏感情的方式，深入基層宣揚理念，爭取支持。

本週六日28日、29日在北屯軍福宮、北區仙鴻宮，邀請桃園航空程董事長、前交局長王義川助講輔選，台中市議員謝明源、賴佳微、周永鴻、張佳銨和曾朝榮也來相挺，

台中市立委第5選區向來被視為是民進黨艱困選區，民進黨在今年9月4日徵召台大醫工博士，目前是國立交通大學生醫系助理教授莊競程，挑戰國民黨韓系資深立委沈智慧，由於起步較晚，新人對決老將，莊競程獲徵召後，馬不停蹄勤走基層，全力衝刺選情，希望締造勝利。

莊競程表示，自己過去不曾參與政治、是政治素人，還有很多地方需要努力，但為了能夠服務更多人，他願意挺身而出。

莊競程說，他的優勢是年輕、活力、專業，愛台灣，他的專長是生醫工程，未來將以自己的專業，推動公共建設邁向數位科技化、醫療與教育達到便民、利民的目標，並結合在地文化，推廣文化觀光產業，促進在地繁榮。希望選民給莊競程一個機會，進入立法院為民喉舌。

首場「廟口見面會」，定28日晚間在北屯區軍功里東山路一段的軍福宮前廣場正式展開，第2場於29日晚在北區柳川東路四段的仙鴻宮前廣場舉辦。

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