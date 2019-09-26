陳時中稱沒排除長照改保險制 何啟功：是指長期可考慮

2019-09-26 15:03

〔記者李欣芳／台北報導〕長照服務財源備受矚目，財政部昨天指出，4月已公布財政紀律法，未來可能限縮長照財源，建議衛福部研擬長照保險制的可行性。衛福部長陳時中昨表示，衛福部對於長照財務規畫持續進行研議和比較，是否改成保險制，也在思考相關利弊得失。衛福部次長何啟功今天表示，長照最大問題是先建置服務點提供服務，其次才是財源問題，陳時中是認為改保險制是長期可考慮的方向。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）補充說，關鍵在於長照制度的政策及推行，現在並沒有遇到財源困窘的問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天邀請衛福部、勞動部、財政部等，就「長期照顧10年計畫2.0執行情形、困境及未來規畫」進行專題報告。財政部建議衛福部研擬長照保險制的可行性。陳時中昨表示，長照是否改成保險制，陳時中說，衛福部也在思考相關的利弊得失，並沒有排除可能性。

何啟功今天出席行政院院會受訪表示，陳時中的說明是認為改保險制是個可考慮的方向，但其實長照最大的問題是在過去不管是保險制還是現行稅收來處理，最重要是先建置服務點，服務提供沒問題後再來討論財源問題，目前在稅收可處理部分就是用稅收處理。

何啟功說，當然在討論到長期發展時，陳時中是認為保險制是可考慮、討論的方向。

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