總預算案府會過招 南市府：需舉債支應重大建設

2019-09-26 14:36

〔記者蔡文居／台南報導〕南市議會今天召開程序委員會進行審編議案，會議主席、議長郭信良以市府明年度總預算案舉債59億多，恐債留子孫，要求市府應謹守財政紀律，裁示退回重新檢視後，再送程序委員會審查，以向市民負責。南市府則表示，程委會依法無權限退回總預算案，如有不滿內容，只能進行初審並建議，最後仍應交由大會審議，主張退回不但不符市民利益，也於法無據。

市府表示，台南市政府經過歷任團隊的努力，今年爭取到上百億的中央補助計畫，其中包括包含前瞻計畫、生活圈道路建設計畫及治水建設等配合款，各項重大建設如圖書館總館新建工程、赤崁文化園區改造工程、岸內糖廠影視基地發展計畫等。

中央補助重大建設，使歲出總預算達1005億8000餘萬元，但台南市因推動房屋稅輕稅方案，導致自籌財源下降，歲入預算僅編列946億8000餘萬元。由於109年度歲入與歲出差短59億元，僅能以舉債方式挹注。雖然台南市再過去兩個年度皆平衡預算未舉債，但考量市民福祉與城市發展，市府仍需舉債支應重大建設。

市府表示，總預算的資本門高達237億元，為歷年最高，顯見這些預算多數用於實質建設，而非濫發補助。此外，歲出增加還包含警消人事費、危險加成及勤務繁重加給等經費增加8億2000餘萬元、農路改善經費增加1億2000萬元。如果擋下總預算案，那市民的權益將間接受損。

議長郭信良則表示，市長黃偉哲上任首度編列總預算，不僅歲出預算數創新高，更需舉債59億元，而對議會議員們的建議，雖然以新聞稿表示對議員們公眾權益的建議相當重視，但實質上卻以財政困難作為理由而置之不理，也沒有任何回文。市府9月18日以新聞稿請府會共同守護台南的財政紀律，那麼亦請市府從自身做起，以不舉債、不債留子孫為原則，重新檢視109年度的總預算，待檢討完畢後，再重新送程序委員會審查，以向市民負責。

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