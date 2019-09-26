「呱吉」大港開唱爆粗口 韓國瑜：怎會如此粗俗、下流不堪

2019-09-26 13:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市議會國民黨團今質詢韓國瑜時，針對上午議場發生肢體衝突，黨團譴責暴力，希望民進黨團理性問政，不要兩套標準；國民黨團更針對大港開唱再度開炮，並拿出台北市議員邱威傑在大港開唱舞台上爆粗口的影片，韓國瑜看完影片後表示，怎麼會如此粗俗、下流不堪。

國民黨團認為，大港開唱表演時，台北市議員邱威傑在大港開唱舞台上爆粗口，全程淫穢對語令人咋舌，民進黨害怕被「撥亂反正」，一直出面抹黑，但花納稅義務人5000萬的高雄品牌，難道不需要監督、審查，爆粗口不叫藝術。

黨團更認為，如果不是高雄改朝換代，氣爆善款亂花、慶富案等重大案件如何能查出來，要求市府政風處要調查大港開唱，若有問題就要送檢調偵辦。

韓國瑜回應指出，他看到大港開唱的表演，覺得怎麼會如此「粗俗、下流不堪」，大港不唱後，他已交代文化局加速扶植高雄本地的文創；至於氣爆善款、輕軌二階購車案都已送檢調偵辦，他強調沒有秘密，太陽光一曬清清楚楚，議員要調資料，市府一定全力配合。

此外，近百位韓粉在網路動員下，今前往高市議會聲援市長韓國瑜，並全程坐在市議會三樓旁聽席，當韓國瑜被民進黨團質詢時，韓粉不斷向綠營民代比出倒讚手勢，還拍窗鼓噪；換到藍營，韓粉則是狂拍手比讚認同，韓粉的聲援，讓韓國瑜備感溫馨，在黨團質詢結束後，還特地拱手向韓粉致謝。

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