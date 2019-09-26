「蔡賴配」露曙光？蔡英文：適當時提最佳人選組合

2019-09-26 10:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統上午出席世界台灣商會聯合總會第25屆年會時，被詢及她是否規劃與前行政院長賴清德會面、蔡賴配是否露曙光一事，她說，他與賴清德的溝通沒有問題，會在最適當的時候提出最佳的人選組合。

媒體詢問蔡英文，是否有可能在廿八日與賴清德會面，蔡英文並未正面回應，她強調，「我的答案還是一樣的」，第一，我們黨內團結沒有問題，第二，與賴院長的溝通也沒有問題，第三，我們在最適當的時候，會提出最佳的人選組合。（10:57更新）

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