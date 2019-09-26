「別讓媽祖操煩」 北港朝天宮董事長不挺韓內幕曝光

2019-09-26 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文21日走訪雲林北港鎮安宮、朝天宮，有媒體報導，向來被視為張榮味人馬的朝天宮董事長蔡咏鍀，對蔡英文顯露出友善的態度，也未與高雄市長韓國瑜碰面，在2020年總統選戰中展現與張家不同的立場。

根據《上報》報導 ，有消息人士表示，韓國瑜與蔡咏鍀以前都是張榮味人馬，韓國瑜成為國民黨總統提名人後，藉由各種管道想與蔡咏鍀會面、爭取支持，卻始終無法如願，韓國瑜6月在雲林造勢，有韓粉拿北港朝天宮媽祖畫面剪接影片，竟被朝天宮在臉書公開要求刪除畫面，蔡咏鍀甚至以董事長身分說：「別讓媽祖婆操煩。」

消息人士提到，蔡咏鍀對王金平的態度也有別於韓國瑜，王金平先前欲搶先準備參選總統的連署，蔡咏鍀就幫助王金平獲得10萬份連署書；但早在7、8月間，蔡咏鍀就曾北上邀請小英參加「2019WPDS盃輪椅體育運動舞蹈國際公開賽」，蔡英文一口允諾，且規劃了雲林行，21日到雲林時，蔡咏鍀一路全程相伴，一起上香、贈匾、吃鴨肉飯，直到小英轉往南投繼續其他行程。

有當地人士補充，北港朝天宮在台灣香火鼎盛，蔡咏鍀被外界看作「張家勢力」，在2018年九合一大選中，因為挺張麗善而與前縣長蘇治芬沒有多作互動，但小英的雲林行中，蔡咏鍀、蘇治芬2人卻因此同框，「顯然是衝著蔡英文的面子」，足見蔡咏鍀對2020年選戰的態度與張家並不一致。

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