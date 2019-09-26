韓國瑜民調見底！黃創夏警告：藍營接下來「選情更衝擊」

2019-09-26 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕由《匯流新聞網》最新民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜以28.7％的支持率落後總統蔡英文26.1個百分點，對此資深媒體人黃創夏認為，韓國瑜的民調已經跌到「見底了」，總統大局已經大概定了，國會選戰攻防才是接下來的戲碼，他警告國民黨「很多以為自己會過半的立委」，都可能被前立法院長王金平給拉掉。

黃創夏在壹電視節目《年代向錢看》中提到，總統大選狀況大致已經定了，國會選戰攻防才是接下來最重要的戲碼，他笑說，國民黨最悲哀的事情就是都還沒開始打，大家都已經開始討論接下來「如何善後」。

而資深媒體人王瑞德在三立節目《鄭知道了》中提到，王金平最後改批親民黨的「橘袍」，參選總統的可能性非常的大，他認為「不能小看王金平」，黃創夏也在節目中分析，王金平「競選公報上一定有他名字」，而王金平參選，無論是2020總統大選或是立委選舉，都會衝擊到藍營的票。

黃創夏提到，韓國瑜如今民調掉到2開頭，已經是「底盤」，而觀望的一群「藍」，可能會被王金平吸收，進而影響到國會選情；黃創夏認為，王金平本身就很有募款能力，「後面對國民黨來講是最可怕的」，國民黨很多自認會過半的立委，很可能在每個選區裡面都被王金平挖掉一點樁腳。

《鄭知道了》臉書影片

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