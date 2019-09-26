黃國昌指總統府機要涉案 王浩宇駁斥：真的是惡意抹黑！

2019-09-26 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌25日續打國安私菸案，並點名除國安局人員吳宗憲預購9000多條菸品外，還懷疑總統府發言人室諮議林家如買了37條菸品，並質疑為何起訴書沒有林家如購菸的案情；桃園市議員王浩宇怒轟，真的是「惡意抹黑」。

王浩宇在臉書表示，黃國昌說總統府機要也涉案、購買37條香菸，這部分真的是「惡意抹黑、想要把蔡英文總統往死裡打」，他表示，私菸案違反刑法的原因在「透過職權大量訂購，並在回國後用卡車偷運入關」，目前也進入司法程序，該法辦就法辦，無人包庇。

王浩宇說，專機上的工作人員、記者的機上購物等，都跟一般民眾搭機購物一樣，是合法購買，機上取貨後自行通關，不涉及刑責，最多事後補稅；而他也透過記者消息了解，黃國昌指控購買37條香菸的總統府機要林家如，「根本不會抽菸」。

王浩宇強調，林家如做為負責新聞聯絡的工作人員，在機上購買的37條菸是特別以「禮遇職權購買」，要拿來送給平常跑總統府，也並未隨團出訪的國內外記者的公關品，也就是所謂的「公關菸品」，跟9200條私菸根本無關！

王浩宇認為，送小禮物、伴手禮給海內外駐府媒體，是總統出訪的慣例，一部分也是在「幫忙做外交」。他反問，若沒太離譜，連一點公關菸都不能買？語畢，他也強調「以上言論不代表總統府立場，只是看不下去把知道的說出來」。

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