李大維5點談話：中國介選將愈多元頻密 突破邦交國數目迷思

2019-09-25 20:55

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」23日召開會議，由國安會秘書長李大維主持，國安會會中提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，李大維會中發表5點談話，強調中國當局在香港「反送中」事件、美中貿易戰持續升溫、經濟下滑、失業劇增及中共內部政治鬥爭等內外壓力下，對台灣的施壓恫嚇將會愈來愈大，介入台灣2020選舉的手段也會愈來愈多元頻密。

李大維表示，面對中國對台灣經濟的磁吸及企圖影響選舉的各種抵制及限縮措施，我們更須重視經濟主體性，加速產業轉型升級，減少對中國的依賴；政府也絶不坐視中國當局「以經逼政」的陽謀，會採取強有力的應對措 施來增強經濟抗壓性。

李大維指出，在因應中國當局日益升高的對台威脅及介入選舉，必須特別強調以下5點： 首先，在政治上，總統多次重申，我們堅決反對一國兩制，也拒絕任何迫使台灣走向被統 一的過渡性安排。在這裡，特別要強調，這不是戰爭或者是和平的抉擇，而是維持中華民國 主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。

其次，他說，在國際關係上，中國越是打壓，我們越要團結，越要走出去；同時也要突破以邦交國數目作為檢驗外交成績單主要指標的迷思，未來除須堅守「維持台海和平穩定現狀」的國際共識，並聯合美、日等印太區域友我國家，確保台海現狀不被改變之外，也要尋求台灣的國際戰略新定位及外交發展的最佳選項。

李大維表示，第三，在國防上，我們必須讓廣大的人民知道，唯有堅實、強大的國防力量，才能嚇阻中國的軍事冒進，保障台海的和平與穩定。面對中國的軍事威脅，我們不主動求戰但不畏戰，秉持「防衛固守、重層嚇阻」之軍事戰略指導，全面提升國軍戰力，以維護國土主權、捍衛自由民主，確保區域和平與臺海穩定。

第四，他說，在國家安全上，我們必須嚴密注意及防制中國大陸對台灣社會日益擴大的滲透、分化及統戰，除了完善國家安全防護網的各項法制作業外，我們更要採取強有力的應對措施，防止對岸透過網路攻擊、散布假訊息及用各種方式影響部分媒體，操弄我輿論，干擾國內選舉，以確保民主運作及公正性不受影響。

李大維說，第五，在經濟上，我們須有力因應美中經貿衝突及國際經貿局勢變遷，積極協助台商回台投資，及強化國際佈局，提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位。面對中國對台灣經濟的磁吸及企圖影響選舉的各種抵制及限縮措施，更須重視經濟主體性，加速產業轉型升級，減少對中國的依賴，政府也絶不坐視中國當局「以經逼政」的陽謀，會採取強有力的應對措 施來增強經濟抗壓性，保護我們產業和人民就業，避免因抗拒中國統戰或受對岸限縮措施的影響而無辜受害。

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