手氣好才能質詢韓國瑜！ 議員怒轟：不敢面對議員的韓市長

2019-09-25 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會擬採取抽籤決定哪位議員可以質詢市長韓國瑜。對此，高雄市議員邱俊憲指出，將有28位議員無法發言時間，「43％的議員」將無質詢時間可質詢市長，「韓國瑜市長接受民意監督的強度直接減少43％」。邱俊憲更怒轟，此舉根本是為了「保護不敢面對所有議員質詢的韓市長」。

邱俊憲今（25）日在臉書表示，議員在地方議會中，監督行政權的兩大工具就是質詢權跟審議權，近日高雄市議會，國民黨們強行表決，限縮議員們在市長施政報告的質詢時間，為了就是保護不敢面對所有議員質詢的韓市長，國民黨表決自行放棄質詢時間，就是要護航怕在質詢中失分的韓市長！

邱俊憲指出，以前的高雄市議會，只要登記質詢，不論時間長短，就一定有時間給質詢，但從明天開始，每位議員只有57%的機會，可以在市長施政報告中有質詢機會。必須要手氣好，有抽到籤，才能質詢到韓國瑜市長。

邱俊憲表示，在國民黨自我放棄的狀況下，9/26、27兩天，高雄市議會市長施政報告與質詢可用的時間，總計540分鐘，一位議員15分鐘，只夠36位議員質詢。扣掉議長、副議長，議員人數64人，「將有28位議員無法發言時間，43％的議員，將無質詢時間可質詢市長，韓國瑜市長接受民意監督的強度直接減少43％」！

邱俊憲痛批，這樣的高雄市議會，如何確保一票一票選出的民意，有平等機會在議會執行法定監督權利？他也怒斥，「國民黨們，你們的選民或許可以接受你們不質詢韓市長，但，我們沒辦法」！

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