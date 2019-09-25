中國國台辦批台港大遊行 陸委會回嗆：驚弓之鳥

2019-09-25 20:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕為聲援香港反送中運動，台灣民間團體發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行活動，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會稱，民進黨當局和台獨勢力為了撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火、推波助瀾，企圖火中取栗者必將玩火自焚。

對此，陸委會表示，我們是民主自由的國家，對於各項依法辦理的集會遊行，予以尊重。在民主國家，集會遊行、表達意見是極其自然平常的事，專制獨裁的中共或許很難體會，才會猶如驚弓之鳥一般。我們也希望中共莫再杯弓蛇影，胡亂栽贓、牽強附會，此將無助於兩岸關係發展。

9月29日台港大遊行，適逢中共70周年國慶大規模閱兵的前夕，而集會遊行串聯全球，向北京和港府施壓，至少已10國民眾響應。據了解，民進黨中央24日已對台北、新北黨部發出鼓勵動員公文，公文說明，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人將參與。

主辦單位今天也邀請跨黨派立委共同在立法院召開記者會，呼籲台灣社會在香港面臨中共政權壓迫的危急存亡之秋，應現身力挺，站在自由民主價值的基本立場。而除了國親兩黨立委未出席之外，民進黨立委蘇巧慧、鄭運鵬、無黨籍立委林昶佐與多位立委參選人都出席與會，時代力量則僅派秘書長吳佩芸代表出席。

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