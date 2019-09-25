微罪不入監改服社會勞動 10年創造50億產值

2019-09-25 21:48

〔記者吳政峰／台北報導〕我國監獄人滿為患，許多犯下微罪者除了可易科罰金，也可易服社會勞動，六小時折抵一日刑期，此制度從2009年實施至今整整10年，已有14.9萬人易服社會勞動，時數多達4409萬6638小時，若每小時以基本工資150元計算，足足替國家創造了逾50億元的產值，相當可觀。

法務部保護司副司長林嚞慧指出，從經濟效益來看，易服社會勞動屬於三贏面向，對於被告來說，不用入監，家庭免於破壞；對社會來說，創造了50餘億元的產值；對國庫來說，節省5億564餘萬元。

林嚞慧特別解釋，被告若入監，國庫每月要替每名被告支出2064元，以因應他們在監的基本生活所需，換言之，若這些人改易服社會勞動，國庫就省下這筆錢，經過統計，10年來共省下5億564餘萬元。

林嚞慧表示，司法保護的工作除了末端對犯罪人的保護管束，確保執行成效，還包含刑期期滿後的更生保護，預防再犯；他認為，司法保護的範圍極廣，對於保障人民權益具有重要的地位與任務。

他說，司法保護實施至今已有具體成效，包括科技設備監控達98.99%未再犯；緩起訴附命戒癮治療比率提升到18.2%；易服社會勞動15萬人微罪不入監；酒駕案件戒癮治療預防再犯；建置兒童及青少年犯罪預防宣導網；辦理13項兒少福利權益與安全跨部會方案；更生人創業貸款核准人數上升35%；建置雲端反賄數位平台；犯罪被害人保護業務連繫平台24小時值機，建置率達86%；修復式司法開案率93%等等。

林嚞慧強調，毒品防制也是司法保護項目，今年毒品防制基金共編列3億6110萬1000元，明年更提升到4億7125萬5000元，強化法務部、衛福部、教育部、內政部、勞動部毒品防制工作。

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