藍營想幫呂秀蓮衝連署？ 顏擇雅：赴中國恐被逮捕

2019-09-25 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕馬英九好友、親藍律師陳長文已表示，要幫忙呂秀蓮吸引藍營人士、選民衝連署名單，讓呂秀蓮成功代表喜樂島出征2020年總統大選；作家顏擇雅認為，藍營人士若填表連署，屆時被北京註記為「鐵桿台獨」，前往中國就有被捕的風險。

顏擇雅認為，呂秀蓮代表喜樂島聯盟選總統，是「鐵桿台獨」的象徵，現在由藍營律師陳長文公開呼籲藍營幫忙衝呂秀蓮的連署，「我要請藍營朋友評估一下這樣做對你個人安全的衝擊」，連署必須填上個資，且名單需總匯到喜樂島，「你以為北京吃素的嗎？ 無法取得喜樂島內部資料嗎？」

顏擇雅強調，所有幫忙呂秀蓮衝連署的人們，「到時候你的個資就會在北京那邊，被註記為『鐵桿台獨』」，往後前往中國、香港旅遊或交流，「北京為何不抓你？」若是真台獨被抓，算是求仁得仁，但若因衝呂秀蓮連署而「被台獨」，一來「活該你上了喜樂島名單」，二來「到時被公安或武警審訊，他們手下不會留情」。

顏擇雅分析，呂秀蓮的連署資料有別於先前的公投連署資料，只有東奧正名的連署資料接近台獨風險，不過，當時藍營只是不配合也沒公開反對，因此就算北京將資料弄到手也沒參考價值，同婚、核電公投對中國來說更沒意義，但「喜樂島，鐵桿獨，對北京就超有參考價值了」，她補充，現被中國拘留的蔡金樹政治立場相當傾藍，卻還是被中國逮捕。

顏擇雅臉書全文

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