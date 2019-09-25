宣傳台灣燈會挨批慢半拍 中市府：分3階段 現在是暖身期

2019-09-25 18:35

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府主辦2020台灣燈會，遭議員抨擊宣傳慢半拍。市府新聞局長黃國瑋今天說，台灣燈會各項宣傳規劃已開始進行，現在是「暖身期」，透過公車廣告、戶外廣告、平面刊物等管道進行宣傳，年底開始「啟動期」，明年進入「活動期」，將廣邀全國民眾一起參與。

民進黨市議員鄭功進9月初發現，公車候車亭仍是今年台灣燈會在屏東的廣告；民進黨市議會黨團到日本考察，議員李天生、何敏誠發現，飛機上椅套竟還在宣傳台中花博，而台中花博已經結束5個月，抨擊市府對台灣燈會的宣傳慢半拍。

對此，黃國瑋說，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主題，主燈區在花博后里園區，展期從明年2月8日至23日，打造「動物狂歡」樂園；副燈區在文心森林公園，提前自今年12月21日點燈，一路展至明年2月23日，將打造適合親子同遊的「童趣樂園」。

黃國瑋指出，為了迎接燈會到來，市府各局處總動員，正如火如荼準備，各項宣傳規劃也開始進行。現在是第1階段「暖身期」，透過公車廣告、戶外廣告、平面刊物等宣傳管道，讓民眾知道2020台灣燈會在台中，也會公布首波CF；年底開始第2階段「啟動期」，將以副燈區為宣傳重點，配合耶誕、跨年等重大活動一起行銷；明年進入第3階段「活動期」，將以主燈區為宣傳重點，邀請全國民眾一起參與。

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