中廣被認定為附隨組織 國民黨：黨產會如同民進黨輔選機構

2019-09-25 16:40

〔記者林良昇／台北報導〕黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，並追徵價金及要求土地收歸國有，國民黨今天說，適逢總統大選，黨產會此舉為了消滅所有反對蔡政府的聲音，3年多來只是清算對手，如同民進黨輔選機構，國民黨深感不齒。

黨產會於9月24日以黨產處字第108003號處分書，認定中廣為國民黨附隨組織，並追徵中廣公司新台幣77億3138萬9185元價金，及要求嘉義縣民雄、嘉義市東區、台北市文山區興隆段等土地收歸國有，國民黨說，中廣公司早期雖由國民黨成立，惟其主要業務是接受政府委託處理政令宣傳、對匪廣播等項目，當時對於穩定國家民心建樹極大。

國民黨強調，國民黨多次於黨產會所舉辦的聽證會備妥事證清楚說明轉帳取得日產是依國防最高委員會（當時國家最高決策單位）第185次會議決議：「本黨所辦之新聞、出版、電影、廣播等事業依法接收之敵偽產業。業由事業主管機構估值擬准以該機構之戰時損失由黨部併案向政府結算轉帳」，作為對國民黨戰爭損失賠償，上述財產除經估算後於民國35年提報立法院審議外並經國防最高委員會第227次會議討論事項第27案：追加35年度歲出歲入預算案，決議通過，一切依法有據。

國民黨說，當時以日產作為戰爭損失賠償對象不僅限於國民黨，包括天津南開大學、青島市美國學校、民社黨及甚多私人（法人、自然人）皆有獲得賠償，並非獨厚國民黨。

國民黨也指出，依黨產條例第4條對於附隨組織定義：「獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。」但中廣公司於95年10月出售，當時共有3組人馬出價（包含余建新、高育仁），趙少康出價57億元（廣播事業：10億元、非廣播事業：47億元）為3組人馬中出價最高者，並無「非以相當對價轉讓」情事，黨產會明知此事卻仍以行政處分認定中廣公司為國民黨附隨組織，其政治意圖昭然若揭。

國民黨說，國民黨於黨產會就「中影接收自日產等三間戲院土地及中廣案召開預備聽證（日期：105年12月16日）」時，於105年12月14日召開過記者會向媒體提出華夏公司出售該土地予宏盛建設時，即有2億9千萬元資金流向台綜院。當時核准該交易案的人為前國民黨主席李登輝，李亦曾任台綜院董事長，若按黨產會對中廣公司所作行政處分，台綜院是否也該一併處理？為何黨產會至今仍未就台綜院召開過聽證會？

國民黨認為，目前適逢總統大選，黨產會此時將中廣列為國民黨附隨組織並追徵價金其最終目的不就是為了讓趙少康有所顧忌，從而消滅所有反對蔡政府聲音，確保民進黨再度連任嗎？黨產會打著「正義」旗號，3年多來之一切作為，只是民進黨政府用來清算對手的工具，對於一個本應保持行政中立之獨立機關，然其行徑卻罔顧事實、顛倒是非，如同民進黨之輔選機構，國民黨深感不齒。

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