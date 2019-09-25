國慶光雕秀將登場 總統府化身百年時光機

2019-09-25 16:00

〔記者李欣芳／台北報導〕文化總會在今年國慶第三度策劃推出精彩光雕秀，這次主題「世界同行．台灣耀飛－中華民國108年國慶總統府光雕展演」，今年光雕主題恰逢總統府建築一百週年，以「百年時光機」為主題揭開序幕，邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監、知名配樂家王希文擔任音樂總監、金曲爵士音樂家許郁瑛擔任作曲、並由雷光夏獻聲導聆，將為今年雙十國慶的夜晚天空，更添璀璨。

今年光雕主題將總統府化作運轉前行的動力時光機，回顧全民長年對棒球的熱情、運動員前進國際體壇的勇氣、軍機翱翔天空以及科學家不斷突破科技的自信，並以百年記憶拼圖為結尾主題，共同回憶台灣與世界同行的時光進程中，向努力不懈的各行各業致敬，共享這片土地所經歷的每一個感動時刻與榮耀，展現台灣的團結精神。

總統府國慶光雕秀將在10月4日晚間7時進行點燈，從10月4日到10日每晚7時在總統府璀璨登場，每30分鐘演出一次，最晚場9時30分。

透過光雕展演，將呈現台灣豐富的地貌景緻與多元的人文歷史，隨著百年時光流轉，每一滴台灣人的汗水，在土地上匯聚出源源不絕的活力，湧現著自由的氣息。這片沃土所綻放的包容性與創造力，讓我們與世界相知相連。誠摯邀請民眾齊心實踐夢想，協力將每個當下書寫為輝煌的歷史！

文化總會副秘書長李厚慶今天與國慶籌委會召開記者會，宣布今年國慶光雕秀將登場，李厚慶表示，總統府將化身為百年時光機，為此光雕秀將展現棒球、國球與福衛7號升空等畫面，透過歷史畫面的呈現，找回台灣的感動。

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