鄭宏輝首支競選影片出爐 柯建銘力薦接班人

2019-09-25 15:54

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立委參選人鄭宏輝今天推出首支競選廣告，主打「柯建銘推薦，新竹人最可靠的立法委員人選」，由立法院民進黨團總召柯建銘力薦鄭宏輝，並強調立院接班人就是鄭宏輝，兩人也在片中展現師徒情誼和互動默契，傳承意味濃厚。

以柯建銘接班人為態勢的鄭宏輝，從政超過20年，展現的使命感和熱情是柯建銘推薦的主因，尤其鄭宏輝在擔任立院助理、民進黨市黨部執行長、主委和地方資深議員期間，也展現對公共事務的投入與了解，包括傾聽並解決鄉親疑難雜症等，因兼具地方與中央歷練經驗，讓柯建銘願意「潦落去」為鄭宏輝站台及拍攝競選影片。

柯建銘肯定鄭宏輝專業問政能力，稱讚鄭宏輝是可靠的革命夥伴。從宣布參選開始，鄭宏輝及服務團隊已四處拜訪選民，鄭宏輝說，政治是一條艱難的路，然而在這條路上，選民的回饋，是他繼續努力的動力，也希望用這支競選影片向市民表達參選決心與服務態勢，期許讓新竹的未來更好，可以勇敢說「我是新竹人、我新竹我驕傲」。

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