拒絕郭董「斗內」？ 柯P：依法可捐多少就捐多少

2019-09-25 11:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，台北市長柯文哲組台灣民眾黨，昨卻傳出「郭柯聯軍」達成共識，郭、柯將以「雙母雞」的方式搶攻國會，共提立委參選人丶共競競選團隊人才丶互掛選舉看板。對此，柯文哲今早受訪表示，雙方都有善意，但如果他有他們支持的候選人，還是會幫忙，倒過來，如果我們的候選人可以的話，郭董要來站台，當然是歡迎啊。

至於是否已有詳細的進一步計畫？柯文哲說，後來發現不管是外科醫生還是企業界，最大特色就是滾動式管理，「你現在跟我講說你下禮拜怎樣的輔選動作，天曉得」，當然就是雙方要有一個默契，有合作意願，細節是隨著情況在變化的。

此外，昨傳出民眾黨曾數度拒絕絕郭台銘「斗內」，但台北市議員李柏毅昨在政論節目質疑，要選怎麼可能不用郭董資源？柯文哲回應，從2014年到2018年的選舉，要相信自己講的話，既然在2018年可以用那種方式（指群眾募資）打完選戰，當然是贏的很驚險啦，但既然可以變成一個新的政治文化、新的模式，就按照這個模式。

柯重申，他個人的理念，競選經費太高是台灣政治敗壞的開始，所以民眾黨成立還是在現有的合法架構下，透過政治獻金的管道，降低競選費用，這應該還是比較好的modle。

柯不諱言，「當時他們（指郭）也有講說他們願意資助我們錢，我說你要資助錢就照政治獻金的規定，可以捐多少就捐多少，還是不希望拿很多錢，開始打那種昂貴的競選方式，還是不贊成。」

由於柯文哲昨曾透露會再跟親民黨主席宋楚瑜聯絡，外界解讀是否有意爭取2020總統大選的門票，柯卻說再看看。讓親民黨組織部主任張碩文昨不滿嗆聲，「男人就是不要出一張嘴，有什麼就是應該講出來，不要讓人家覺得說，歹戲拖棚。」批柯對這張門票不尊重。

柯文哲今天被問及張碩文批評，語酸反問「他最近有在賣什麼藥的廣告嗎？」接著撂下一句「我不在意的事多的是」便沒有再多做回應。

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