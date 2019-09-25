蘇巧慧是連任假想敵？ 侯友宜：我的假想敵是市政做不好

2019-09-25 10:40

漢子不理禿子 侯友宜下令要防堵另一禿子女兒

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市立委第五選區（樹林區、鶯歌區和新莊9個里）被視為激戰選區之一，國民黨前立委黃志雄將對決民進黨現任立委蘇巧慧。有媒體報導，蘇巧慧可能是新北市長侯友宜挑戰連任的假想敵。侯友宜今天表示，他的假想敵是「市政做不好」，沒有把事情做好才是自己的對手與心魔。

侯友宜結束為期7天的東協三國市政考察之旅，昨天返台，今天主持市政會議，分享參訪心得。會後媒體詢問侯，立委第五選區是否對國民黨很重要？

侯友宜說，目前為止他仍努力市政工作，相信每個投入選舉的人都會非常認真為市民做事，他給予鼓勵，希望有意要選舉的立委參選人，能把當地未來的願景跟市民報告，如果能夠和他的市政工作更緊密結合，他樂觀其成。

因蘇巧慧的父親蘇貞昌為現任行政院長，是否擔心中央行政資源挹注影響選情？侯友宜表示，蘇巧慧與黃志雄兩個立委都很優秀，只要是良性競爭，對未來樹林、鶯歌地區發展有清楚規劃的方向，讓選民了解市政如何推動，好好地把理想告訴選民，相信選民會做出正確的抉擇。

另外，針對有媒體報導蘇巧慧可能是侯友宜挑戰連任的假想敵，對此，侯友宜回應，他先把現在的市政工作做好，「我的假想敵是市政做不好，市政做好我就心安理得、很快樂，這才是最重要」。每個人不要把自己份內的事情忘掉，這才是應盡的本份，沒有把事情做好才是自己的心魔與對手。

是否擔心3年多後對戰蘇巧慧，再次上演「蘇侯對決」？侯友宜說，每場選舉都不一樣，他現在不去想那些問題，只想把市政做好，尤其剛參訪回國，有許多想法要不斷調整，帶動團隊往前走，這才是現在最重要的事情。

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