韓否認「挖石油」嗆蘇貞昌全盲 挺韓名嘴也忍不住開罵了

2019-09-25 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕針對高雄市長韓國瑜強調自己沒說過採石油，行政院長蘇貞昌24日認為這是「睜眼說瞎話」，韓國瑜則氣噗噗地回嗆「蘇貞昌看高雄變成全盲了！」但韓這番說法讓挺韓名嘴陳揮文忍不住搖頭，批評這比喻「非常差、很差」，直言不能用這樣來形容。

韓國瑜24日在市政會議後接受聯訪，針對蘇貞昌批他「睜眼說瞎話」，他不滿回嗆：「蘇貞昌我以前講他獨眼龍，當行政院長看國民黨縣市長與民進黨縣市長，是獨眼龍在看，只有一隻眼睛在看高雄，我現在感覺他看高雄變成全盲了！」

他氣噗噗說，為什麼全盲？認為蘇完全就忽略先罵再說，所有高雄市的事情，只要在蘇院長的嘴巴出來，「是先罵、先批判，先抹黑，也不查，先罵了以後再講。」

對此，陳揮文24日晚間在他主持的廣播節目 表示，總統蔡英文受訪時也被問到太平島挖石油這件事，她很聰明地不罵韓國瑜，表示讓韓自行解釋清楚就好，讓別人去談這件事，讓蘇貞昌以及民進黨高雄市議員去談。

「韓國瑜今天在回答問題嗆蘇貞昌，本來說是獨眼龍，今天又說幾乎是全盲。」陳揮文忍不住搖頭說，他知道韓國瑜是要做比喻，「但這比喻非常差、很差，我們有視力障礙的朋友，愛盲協會的朋友，真的有人全盲，不管先天還後天，就是有人看不到，這話你不能這樣講，你也不必用這樣來形容」。

陳揮文認為，很明顯韓國瑜在這議題上，他是動怒了，但也替韓緩頰說，「我也不怪他」，因為韓國瑜真的被黑太久了。

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