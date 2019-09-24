費鴻泰獲判無罪 陳菊不服上訴高院

2019-09-24 21:28

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨立委費鴻泰今年4月在臉書發文，批前現任總統府秘書長陳菊在擔任高雄市長期間處理高雄小林村、高雄氣爆等案是「禍心」，引發陳菊不滿，自訴費加重誹謗罪並求償300萬元；但台北地院本月10日判費無罪，民事部分一併駁回。陳菊不服，已將全案上訴到高等法院。

據悉，陳菊上訴指，費鴻泰明知小林村滅村時主政者是高雄縣政府、非高雄市政府，卻針對前、後任高雄市長陳菊、韓國瑜的作風臧否，企圖「藉貶陳菊以拉抬韓國瑜」；此外，費鴻泰貼文時稱陳菊擔任市長期間，對於因天災、人禍造成生命財產損失的災民，非但不幫忙，還落井下石等語，同樣遭陳菊認為已損及她的名譽。

陳菊也說，費鴻泰將高雄縣、市合併撰文，雖稱是要增加文章可讀性，卻不惜指鹿為馬，誤導民眾產生「高雄市政府『導致』小林村滅村」的印象，可見費鴻泰有毀損陳菊名譽的實質惡意，無罪判決應撤銷。

至於陳菊向費鴻泰求償300萬元並登報道歉，遭法官駁回部分，陳菊另提刑事附帶民事訴訟上訴狀指，法律已規定，諭知無罪、免訴或不受理判決，應以判決駁回原告之訴，但經原告聲請，則應將附帶民事訴訟移由民庭審理，但法官未審酌，在訴訟程序上屬有重大瑕疵，應廢棄原民事判決，發回更審。

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