藍委昔杯葛促轉會今PO《返校》觀影心得 網友灌爆狂轟

2019-09-24 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月10日立法院司法委員會要審查「促進轉型正義委員會」預算時，國民黨團立委賴士葆、曾銘宗、許毓仁等人抗議促轉會正副主委懸缺，翻桌拒審預算、進行杯葛；許毓仁23日在臉書PO出剛剛看完取材自白色恐怖的國片《返校》觀影心得，馬上被眾多憤怒網友灌爆留言。

促轉會是行政院下負責轉型正義事項的獨立機關，主要負責過去的威權主義統治時期，規劃、推動還原歷史真相、開放政治檔案、清除威權象徵、促進社會和解、不當黨產的處理等工作。

國片《返校》取材自同名遊戲「返校」，背景時期便是過去威權統治下的「白色恐怖」時期，許毓仁在臉書強調「只有在自由的土壤，才能拍出那些不自由的故事，也只有在民主的天空下，我們才能自由創作。」

但此舉許多網友不買單，反而認為身為國民黨不分區立委的許毓仁是來「蹭」《返校》的熱度，紛紛留言怒轟「然後擔任製造這一切的中國黨不分區？你是忘記了，還是害怕想起來？」、「跟納粹黨員看完辛德勒名單覺得好棒棒差不多」、「能夠靈肉分離真的很羨慕你，可不可以跟大家分享一下秘訣？」、「小編寫得文情並茂的稿干委員什麼事？委員從來沒支持轉型正義啊」、「這傢伙是不是帶著欣賞國民黨成果發表會的心情進戲院？」、「欣賞你的黨成果發表會的表情嗎」。

許毓仁臉書全文

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