時力指「失根」 民眾黨：兩岸一家親是「友善尊重」

2019-09-24 18:47

〔記者陳璟民／台北報導〕身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲指國內多個政黨只在統獨軸線上競爭，時代力量秘書長吳佩芸發新聞稿斥柯迴避說明國家主權立場，民眾黨將淪「失根的政黨」；對此，民眾黨發表聲明，指台灣政壇以「統獨濾鏡」看待事情的陋習，以致「藍綠惡鬥」無法遏止、統獨議題以外各項國家政策難以推行，也是影響國家發展、台灣空轉多年的根本原因之一。

該聲明指稱，台灣近代政治史中，柯文哲和民眾黨的想法是幾乎沒有被標舉過的新態度，主權可分為對內的統治權，對外與他國交往的權利，柯文哲以首都市長身分和上海市進行城市交流，並用「兩岸一家親」表達友善與尊重，並不涉及統獨立場，也沒有損及國家主權，反而在前年完成為期十二天的世界大學運動會，蔡英文總統也在開幕時上台致詞，實踐對外主權，由此看來，講出「兩岸一家親」的柯文哲不就是忍辱負重、捍衛台灣主權的人嗎？

文中提及，台灣價值或台灣精神的重點不會也不該是在於統獨立場，而是在於民主自由，多元開放，正因多元開放，所以「沒有人需要為他的認同道歉」，正因言論自由，所以「沒有人需要為他的不表態道歉」。

民眾黨認為，台灣政黨運作和論述模式有其歷史背景和包袱，統獨永遠是一個重要議題，但誰說台灣本土政黨一定要把統獨開宗明義地放在門口，同我者才能為友，異我者就是仇敵除之後快？誰說不強調統獨，不選擇藍綠就會失根？把每個國民日常生活相關的事物放在心頭，才能夠稱一句為「為國為民」，誠心傾聽包容理解你身邊所有人的不同態度，才是真正的扎根於斯。

聲明中還說，「我們的社會已經逐漸成熟，可以脫離簡單粗暴的二分法，進行理性細緻的討論」，民眾黨的願望就是，每一個人無論有沒有把統獨，自我認同或任何想法掛在嘴邊，都能理直氣壯的生長在這裡，「不需要大聲吆喝，當眾剖析，登報自清，也不用擔心有人會質疑你的根」。

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