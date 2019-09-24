韓國瑜備詢要6點準時下班 黃捷怒：不願被監督就辭職

2019-09-24 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會黨團協商，通過議會質詢須準時在晚間6點下班，挨批是在護航市長韓國瑜。對此，時代力量高市議員黃捷怒嗆，韓國瑜若不願接受議會監督，就應該自行辭職。

「高雄市公民監督公僕聯盟」今天公布上個會期議員評選結果，黃捷入選十大優質議員。黃捷在臉書表示，從進入高雄市議會開始，便期許自己務必要把握每一次監督市政府的機會，絕不辜負選民所託，「每一次的審查和質詢都全心投入，甚至有些部門登記第二輪、第三輪發言，珍惜每一次機會為高雄市民把關」。

黃捷說，但今天第一天開議，就遇到國民黨團以人數優勢強行表決通過議程，讓「市長施政報告質詢」時間在「六點準時散會」，這樣的決議會讓22位議員無法質詢，放棄議員「為民喉舌的權利」和「監督的責任」，國民黨團想偷懶、不質詢就算了，卻排擠掉他黨議員質詢的權利。

「國民黨如此昭然若揭的保護韓市長，把人民的付託視為無物，這樣對得起廣大的高雄市民嗎？」黃捷認為，韓國瑜若不能到議會備詢，不願意受議會監督，應自行辭職，而不是讓議員配合他放棄質詢。這樣的結果正顯示國民黨為政治權力自我閹割，護航韓國瑜的姿態完全失格！

她認為，在會期議程的時程安排上，應充分保留讓每位議員充分表達意見的時間，議員都是人民選出來的代議士，怎能連基本的職責都被剝奪，應回到日程安排上做調整才對。

對於通過議會質詢須準時在晚間6點下班，韓國瑜今天表示，尊重市議會的決定。

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