郭台銘不選 「副手」黃健庭：郭從政是很大的折損

2019-09-24 15:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕鴻海集團創辦人郭台銘雖已退黨，也表明不參加2020總統連署選舉，不過退選原因仍然受到關注，原本內定擔任郭台銘的副總統參選人、前台東縣長黃健庭，今天在彰化縣指出，郭宣佈退選後，他沒有跟韓國瑜直接接觸過，韓只透過台東縣長饒慶鈴打電話給他，明年總統大選，他和饒縣長分工合作，他負責立委輔選，饒縣長統籌黨提名人選的部分。

黃健庭今天下午應邀到彰化縣演藝廳專題演講，縣長王惠美介紹他用「副總統未遂」人選，並贈送冠軍神帽，「這頂帽會不會送太晚了？」語畢全場哄堂大笑。

黃健庭演講前接受媒體訪問，談及接下來要不要替韓國瑜輔選？他說，他已跟饒慶鈴縣長分工，縣長負責黨提名人選，他負責輔選立委的部分，分工合作。他跟韓國瑜也沒有直接互動，韓是透過饒縣長打電話給他。

傳聞黃健庭將退黨，對此，黃健庭否認並表示，「為什麼要退黨，郭董都不選了！」

至於為何會被郭台銘找上，黃健庭表示，這個要問郭董，或許是他跟郭董有互補性，郭董認同他台東治理的成績，初選大家一起努力，他也知道雙方有一定的熟悉和信任。

媒體追問覺得郭台銘適不適合從政？黃健庭直言郭台銘是政治素人，是很不稱職的候選人，很不適合政治領域。

黃健庭說，郭台銘不是很適合政治這領域，他的政治概念真的是政治素人，以一個候選人該講什麼話，該怎麼樣，他常常顯得格格不入，有話直說，不會懂得修飾，然後以一個候選人的角度，他該做那些事情，專注的東西不太一樣，有時候也不能怪他，他過去3、40年來經營這麼成功的企業，有自己的一套模式，偏偏那個模式，用在選舉，其實有時候是不太通的。

黃健庭指出，把郭台銘擺在選舉，好像是擺在錯誤的戰場，對郭台銘他來講會很大折損。

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