府秀小英博論原件 陳芳明拋「仇恨說」：應可耳根清淨了吧

2019-09-24 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕針對部分人士質疑總統蔡英文博士學位與論文，總統府昨召開記者會秀出博論原稿，並指小英決定授權國圖公開閱覽。對此，作家陳芳明在臉書發文表示，「應該可以讓我們耳根清淨了吧」，並質疑「仇恨的深淵到底有多深？」

陳芳明在文中表示，現在一切都明白了，「應該可以讓我們耳根清淨了吧」，並指「無中生有」可搶收視率、製造政黨間鬥爭，與說出許多隱藏的內心戲。

陳芳明在文中感嘆，「無需任何本錢，竟然就可以找到自己的觀眾」，接著連提兩次仇恨，並反問「仇恨的深淵到底有多深？」

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