張瑋軒列民眾黨不分區立委名單 網友震怒出征「女人迷」

2019-09-24 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨近來積極籌備2020年立法委員選戰，而內部不分區立委名單也隨之曝光，而長期關注性別議題的網路媒體「女人迷womany」，其創辦人張瑋軒據傳也在名單內。消息一出，卻讓女人迷粉絲為之憤怒，女人迷臉書專頁也被網友灌爆，紛紛要求解釋張瑋軒「為甚麼要挺一個厭女、反同市長」。

據《鏡週刊》今日報導，民眾黨規劃不分區立委名單中，包含女人迷創辦人暨執行長張瑋軒。現年36歲的張瑋軒長期關注性別議題，並兼任台北市女性權益促進委員會委員，27歲時與朋友創辦以性別為主軸的網路媒體「女人迷」。

此消息一出，讓眾多「女人迷」粉絲憤怒，紛紛在其臉書專頁留言求解釋，問說「為何要幫助厭女、反同市長柯文哲」，更有網友效法柯文哲「大退讚」，發起女人迷粉專退讚活動。

據悉，「女人迷」長期關注性別議題，在其內容原則中提及「採取性別角度思考方式」，更表示「性別，不是女人的事情，性別，就是眾人之事」，希望喚醒每個人的性別意識。

而柯文哲自從上任台北市長後，便不斷爆出貶低女性的「失言」風波，引起許多倡議人士不滿。而女人迷更是曾發表過相關文章，批評柯文哲所謂「30歲以上的女性30%未婚，是國家危機」的仇女言論。

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