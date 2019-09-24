韓說謊串燒！他轟：挖石油、蓋迪士尼、邀阿諾都不是「白紙黑字」

2019-09-24 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近來連連被批失言又說謊，23日又爆出選前承諾要在「太平島挖石油」，如今卻又否認這項政見的爭議。對此，作家苦苓今（24）天於臉書再揭「韓國瑜說謊串燒」，直指韓國瑜說謊連篇！

苦苓首先指出，韓國瑜曾嗆總統蔡英文「高雄路上天坑5000個，涵箱破洞10000個，根本是個營養不良的小孩」，苦苓對此質疑，5000個天坑是哪個單位統計的？不多不少剛剛好5000個嗎？10000個涵箱又是哪個單位統計的？又那麼剛好不多不少是10000個嗎？或者都是某個人信口開河？2018年，智庫全球化及世界城市研究網路（GaWC）所公布的世界級城市名單中，高雄市被列為「高度自足」等級城市，在台灣僅次於台北市。而高雄又被「孤獨星球（Lonely Planet）」評為「台灣最值得旅遊的十大城市」中的第5名，高市怎麼會是「營養不良的小孩」呢？

韓國瑜爆出「鳳凰與雞」的歧視東南亞移工言論後，非但沒有致歉，又提出「飛機上一半的人都懷疑是來賣淫及非法打工」的說法。對此，苦苓則認為，除了韓本人，沒有任何人提出這種懷疑，更別說是「飛機上一半的人」。

另外，韓在選市長前重砲抨擊前市長陳菊欠債、低價賣市地，誓言自己當選後「不舉債、不賣地」，苦苓表示，韓所編的第一本預算書，還是借了64億多元，上任迄今總共賣了市府土地及抵費地共19491坪，賣的比之前每年平均賣的13916坪還多，而且平均價格更低。

此外，苦苓說，韓在「反質詢」市議員時，稱「誰說要挖石油的？今天把這個話說清楚！」其實在去年8月10日，韓參加「青年與市長參選人座談會」，提出太平島有石油、可燃冰等礦產，由市府做莊開發，相信外債就能一筆勾銷。去年11月19日高雄市長選舉辯論會，韓又說「既然太平島隸屬於高雄市，如果有朝一日太平島開採石油，高市府一定要分一杯羹」。

而韓不承認自己說過要挖石油，竟稱「我競選政見有白紙黑字嗎？」苦苓點破表示，包含挖石油、開迪士尼樂園、辦賽馬、辦F1賽車、建造愛情摩天輪、邀阿諾史瓦辛格來台都不在他的「白紙黑字」的政見上。

苦苓直指韓連連說謊，強調以後只要韓講的話，沒有白紙黑字寫下來，包括他的國政說明會及「反對一國兩制」，都不算數，都是說謊！

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