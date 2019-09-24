呂秀蓮選總統 江昭儀︰盼喜樂島以連署瑕疵拒提名呂

2019-09-24 13:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前副總統呂秀蓮由獨派團體「喜樂島聯盟」推薦參選總統，意外獲得藍營內部支持，前立委江昭儀認為，呂秀蓮為了選總統與深藍人士妥協、同框，出賣自己政治良知與靈魂，這對台灣民主政治的發展是錯誤示範，他呼籲喜樂島聯盟以「連署瑕疵」為由，拒絕提名呂秀蓮，以避免發生無可挽回的結局。

江昭儀表示，呂秀蓮身為黨員，想要選總統，當初本該循黨內途徑跟蔡英文、賴清德一較長短，如今黨內已推出蔡英文，呂卻尋求「喜樂島聯盟」支持推薦，這勢必無法獲得泛綠選民的支持，也將葬送呂秀蓮一輩子為民主奮鬥的清譽。

他說，呂秀蓮為了選總統，跟陳長文、羅智強、葛永光等深藍人士站在同一陣線，而這些人的政治主張跟呂秀蓮及喜樂島聯盟南轅北轍，一方是主張台獨，一方是主張兩岸統一，今天兩方會結合完全是「權謀」，利益的算計，更何況，羅智強等人已表明，將來只會投韓國瑜。

他說，呂秀蓮勢必會分到綠營的選票，將來若蔡英文與韓國瑜打成五五波，輸贏在10萬票以內，呂秀蓮將成為幫助韓國瑜當選的「藍營最大功臣」，但也同時成為台灣邁向獨立自主國家的「千古罪人」。

江昭儀表示，藍營基層為了韓國瑜勝選，已經全面發動連署，呂秀蓮將來一定會過25萬的門檻，惟今之計只有奉勸綠營朋友不要參與連署，讓「藍營內部」自己去搞，11月時喜樂島以「連署有瑕疵」為由拒絕提名。

他也奉勸喜樂島聯盟主席郭倍宏考量大局，莫讓中國國家主席習近平分化綠營的陰謀得逞，此時懸崖勒馬，猶時未晚。

江昭儀曾擔任過2屆立委，屬於「正義連線」成員，自詡為陳水扁的子弟兵，連任立委失利後，曾任民進黨彰化縣黨部主委，之後未再從事公職，但其妻江熊一楓則一直擔任縣議員至今。

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