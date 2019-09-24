勇鷹出廠》「勇鷹」自IDF構改 航程增長、滯空時間更提升

2019-09-24 10:32

〔記者楊淳卉／台中報導〕總統蔡英文今日出席新式高教機「勇鷹」出廠典禮。根據漢翔、中科院所提供資料顯示，新式高教機自我國IDF經國號戰機基礎研改而來，且也改善經國號戰機被詬病的問題。資料顯示，為配合高教機需求，改變機翼剖面達降低進場速度、增加低速飛行穩定性目標，機身模線也配合增高，藉此增加內燃油承載量，延長滯空時間並增加航程，另外，主輪起落架外擴，也可強化地面滑行穩定性。

新式高教機外型承襲IDF戰機低阻力、高攻角氣動力特性，以此基礎發展外型。兩者外表相近，但全機超過百分之八十更新。發動機採用漢翔與美方合資的ITEC公司生產之F124-200TW發動機。不過新式高教機並無後燃器，因此只能高亞音速巡航。

新式高教機自2017年2月7日由空軍及中研院完成協議書簽署，2017年4月25日中研院與漢翔公司完成委製合約簽署，2018年6月1日舉行組裝開架典禮。首架原型機今出廠，預計2020年6月進行首飛。新式高教機未來可望取代AT-3高教機及F-5E/F部訓機，使飛行訓練流程自現行三階段三機種，簡化為三階段兩機種。

高教機塗裝設計理念以國旗色系為發想，配合「勇鷹」命名意涵，利用機背及機腹呈現幾何圖形，展現出一飛沖天、勇往直前意涵。

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